ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬಿಡುಗಡೆ

Honda X Blade: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ 160 CC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ ಬೆಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ತನ್ನ 160 CC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಟೂ-ವೀಲರ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬೆಲೆ ₹78,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಇದೆ.

ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬೈಕ್ 162.71 CC ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 13.93 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

