ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬಿಡುಗಡೆ

Honda X Blade: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ 160 CC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬೆಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಟೂ-ವೀಲರ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬೆಲೆ ₹78,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಇದೆ.
ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬೈಕ್ 162.71 CC ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 13.93 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.