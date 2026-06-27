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Hotel Room Secrets: ಲಾಡ್ಜ್‌, ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ ಹೋಗುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಈ ವಸ್ತು ಬಳಸಲೇಬೇಡಿ!

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:08 PM IST

Hotel Room Secrets: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಲಾಡ್ಜ್‌, ಹೋಟೆಲ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿಗಳೇ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌, ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

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Hotel Room Secrets: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಲಾಡ್ಜ್‌, ಹೋಟೆಲ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿಗಳೇ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌, ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

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ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೂರ್‌ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಕೆಟಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

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ಇನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್‌ನಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಟಲ್‌ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ನೀವು ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

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ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 23 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್, ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಜ್ಞರು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

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ತಜ್ಞ ವಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಕೆಟಲ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.  

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