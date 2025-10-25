ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ! 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ

8th pay commission : ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2016 ರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 48.62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 67.85 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನವೀಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ : 2.28 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 34.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ರೂ 18,000 ದಿಂದ ರೂ 41,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್ಎ) ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಟಿಎ) ಸೇರಿವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಒಳನೋಟಗಳು : ನಿವೃತ್ತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ 9,000 ರಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ 20,500 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಅನುಪಾತದ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, 6 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ 1.86 ರ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, 7 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ 2.57, ಮತ್ತು 8 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ 3.00 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಳ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ : 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂತ 1 ರಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ರೂ 18,000 ರಿಂದ ರೂ 21,600 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಂತ 18 ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ರೂ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಹಿರಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, 8 ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.