IPL 2026 teams Bus: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದ ಸಮೀಪವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತಂಡಗಳಿಗಂತಲೇ ಇರೋ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯೂಟಿ?.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. premium Volvo 9600 coach ಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
KKR ತಂಡದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಫಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆಯು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ ಹಿಂದೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೋಲ್ವಾ 9600 ಬಸ್ ಆಗಿದೆ. NueGo ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ದಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಸ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿದೆ. 30 ರಿಂದ 40 ಸೀಟುಗಳು ಇವೆ. ತವರಿನ ಮೈದಾನ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಕರೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ ದರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಥಂಡರ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ವೈಬ್ರೈಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಈ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಸ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುತಿರುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡದ ಬಸ್ ಕೆಟಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವೋಲ್ವೋ 9600 ಬೈಯಾಕ್ಸಲ್ ಎಸಿ ಸೀಟರ್ (Volvo 9600 Biaxle AC Seater) ಆಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಬಸ್ ಹೊಸ ಕೀ ವಿಷುಯಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡದ ಬಸ್ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಸ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.