  ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ

Buttermilk benefits: ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಣ್ಣನೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.  

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಊಟದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಡುವೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಮತೋಲಿತ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 400 ಮಿಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

