  ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!

Dawood Ibrahim life story : 15 ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ನ ಮಗ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ಹೇಗೆ ಆದ? ದಾವೂದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ? ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ನ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕತೆ 
1 /5

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ... ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು... ದಾವೂದ್‌ಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು? ದಾವೂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು? ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ನ ಮಗ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಏನು? ಅವನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ವಿಷಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಅವನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

2 /5

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಸ್ಕರ್ 1955 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ದಾವೂದ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಸ್ಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕಸ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು. 70 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಹೆಸರು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 

3 /5

ದಾವೂದ್ ಸಹೋದರ ಸಬೀರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಸ್ಕರ್ 1981 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದರು. ಇದರ ನಂತರ ದಾವೂದ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೋಪವು ಅವನನ್ನು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲು ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ನಂತರ ಡಿ-ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ.

4 /5



5 /5

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗೆ 15 ಹೆಸರಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳು... ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶೇಖ್ ದಾವೂದ್ ಹಸನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಅನೀಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಜೀಜ್ ದಿಲೀಪ್, ದಾವೂದ್ ಹಸನ್ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಸ್ಕರ್, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೆಮನ್ ಕಸ್ಕರ್, ದಾವೂದ್ ಹಸನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಸ್ಕರ್, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೆಮನ್, ದಾವೂದ್ ಸಾಬ್ರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದಾವೂದ್ ಸಾಬ್ರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಶೆಮೇಲ್, ದಾವೂದ್ ಹಸನ್ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ರತ್ ದಾವೂದ್ ನ ಅಲಿಯಾಸ್.

