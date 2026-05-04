ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನಿಂದ ಆಗದ್ದನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ʼಜನನಾಯಗನ್ʼ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 04, 2026, 06:22 PM IST|Updated: May 04, 2026, 06:22 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ 111 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಗೆ ಆಗದ್ದನ್ನ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಲಕ್‌ ಹೇಗೆ ಬಂತು?. 
1/10

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯಂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಏಳು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.   

2/10

ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಕೇವಲ 18 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 156, ಟಿಡಿಪಿ 92, ಕೆಸಿಆರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ 10 ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. ಸಿಎಂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಿಂದ. 18 ಸ್ಥಾನ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.   

3/10

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ವೈಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಟಿಡಿಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಣಿಸುವುದು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.   

4/10

ಅಣ್ಣನ ರಾಜಕೀಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2014ರ ಮಾ.14ರಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪಕ್ಷ ಜಾರಿಯಾದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಎಂದು 2 ರಾಜ್ಯಗಳಾದವು. ಈ ವೇಳೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ಟಿಡಿಪಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜನ ಸೇನಾ ಪ್ರಭಾವವೇ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.   

5/10

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2019ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನನುಭವಿಸಿತ್ತು. 175 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ 151 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೇವಲ 23 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂದೆ ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 1 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.   

6/10

2024ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿ ಪವನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. 21 ರಲ್ಲಿ 21 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಆಂಧ್ರದ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

7/10

ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ,  ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ದುರ್ಬಲ.  

8/10

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕನ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಜಯ್‌ನಂತಹ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

9/10

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಗ್ರಾಮಗಳು, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸು ವಿಜಯ್‌ ಮೊದಲು ಗೆದ್ದರು.   

10/10

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದರಷ್ಟು ಎನ್ನುಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು 111 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.    

