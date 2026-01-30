English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ರೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಲವ್‌ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ..ಆದ್ರೆ ಈ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಫುಲ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಿದೆ.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೋಟಿವೇಶನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ...ಒಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ನ ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

ಈಗ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಸಖತ್‌ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲವ್‌ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ..  

ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಓದಿರಬಹುದು. ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೃದುವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೆಣ್ಣು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ “ಪ್ರಪೋಸ್” ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ -ಅವು ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.   

ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ “ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ” ಎನ್ನುವ ಮೌನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.   

ಹಿಮದಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.. ಜೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಡೆಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಭೋಗ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಅತಿ ಮೃದುವಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ,ಆ ಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತಮ್ಮ  ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅವರ ಗೂಡಿನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ  

ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.ತಂಡಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೊತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ..

