ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು

Intresting facts : ದುಬೈ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮರುಭೂಮಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಶಿಖರ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ರಮಣೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ದುಬೈನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.? ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ..?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮಾನವನ ಜಾಣ್ಮೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು: ಉಪ್ಪು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೇರಳವಾದ ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಿಹಿ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಬೈ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ: ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲ: ಹಿಂದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮರುಭೂಮಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ: ದುಬೈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ನೀರಾವರಿ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಬೈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ - ಕೃತಕ ಮಳೆ: ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕ ಮಳೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್) ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದುಬೈನಂತಹ ದೇಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.