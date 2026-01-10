English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಲಾಭ

ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
 
Gold: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.  

IIFL ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್ 2026 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 80 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಏರಿಕೆಯನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ “ಗುಪ್ತ ಆಸ್ತಿ” ಎಂದು ವರದಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ.  

ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಯ ಕುಂಠಿತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಲ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ ಮನೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಗೃಹ ವೆಚ್ಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖರ್ಚು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.  

