ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!

Bandla Ganesh big producer: ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ ಯಾರು?.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರವಿತೇಜ ಅಂತಹ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ.
ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಸೀಬು ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜತೆ ಇದ್ದರಾಮಯ್ಯಲಾಥ', ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಪರ್ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತ ಅಂದರೆ, 2002ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸೀನುಗಾಡು ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀನುಗಾಡು ಮೂವಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೀನುಗಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಟನಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.