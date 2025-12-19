ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಾರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಳಿಕ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕನಕವತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಾರಿದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನಕವತಿಯ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿರ್ಬಲ್ ಮೂವಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.