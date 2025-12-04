English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
1 /6

ಯಾವ ಋತುವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಭೋಜನ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.   

2 /6

ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಡುತ್ತೇವೆ. 

3 /6

ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 

4 /6

ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.

5 /6

ಫ್ರಿಜ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

6 /6

ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

