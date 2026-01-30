English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 
 
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.   

RCB ತಂಡದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 274 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರರು ಆದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್‌- 20 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.  

ಇನ್‌ಸ್ಟಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 11 ರಿಂದ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.           

274 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದು 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ 21 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.     

