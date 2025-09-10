Pitra Dosh: ಪಿತೃ ದೋಷ ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ

Pitra Dosh 2025 : ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೆ, ಪಿತೃ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮರಣದ ನಂತರ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಾದಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿತೃ ದೋಷವು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ದೋಷವು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಅಥವಾ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡದ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪಿಂಡದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಬಂಜೆತನ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿವೆ.