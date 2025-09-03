English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು! ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇರುವ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಯ ಏನು?

Gold duty from Dubai: ದುಬೈನಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /12

Gold duty from Dubai:  ದುಬೈ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 8 ರಿಂದ 9 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದುಬೈನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.   

2 /12

ದುಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 85,000-88,000 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಚಿನ್ನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-9% ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.   

3 /12

ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬೈನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /12

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ತರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ.  

5 /12

ಪುರುಷರು: 50,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತರಬಹುದು.  

6 /12

ಮಹಿಳೆಯರು: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತರಬಹುದು.  

7 /12

15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.  

8 /12

ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /12

ನೀವು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.  

10 /12

20 ರಿಂದ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ: ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ, 50 ರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ: ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ, 100 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ: ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ.  

11 /12

ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.   

12 /12

ಈ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

Dubai to India gold import rules Indian customs gold limit gold duty from Dubai importing gold to India from UAE how much gold from Dubai Dubai gold price vs India customs duty on gold jewelry ranya rao gold smuggling case gold import tax India bringing gold from Dubai legally gold smuggling punishment India

Next Gallery

ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 2 ಭಾಷೆ.. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?