ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 2 ಭಾಷೆ.. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

PM Narendra Modi facts : ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಜನರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೋಂದು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿಯವರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಸದಾ ಕುತೂಹಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಮೋದಿಯವರ ಕುರಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು..? ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ..? ಎನ್ನುವ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಗುಜರಾತಿ (ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ) ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ 'ಸಂಸ್ಕೃತ'ದಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರೆ-ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಣ್ಣ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಪಠ್ಯವು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 56 ಪಿಟಿಯಿಂದ 72 ಪಿಟಿವರೆಗಿನ ಫಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಓದಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ಭಾಷಣದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅನುಸರಿತ್ತಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಲೇಪನ ಅಳವಡಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.