ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?

states in Pakistan: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28 ಘಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪಂಜಾಬ್, ಸಿಂಧ್, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್.. ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.