Delivery Boy Job: ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದುಕಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಹುಡುಗರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 36000 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಿಂತ್ರಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡೆಯಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ರೂ. 12 ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 36 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ರೂ. 800 ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವಸ್ತುವು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.