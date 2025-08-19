ಗೋವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾನೂನು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ..?

Liquor transport rules : ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತರಬಹುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಂಶವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು, ಕಾರು, ಬಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನವಾಗಲಿ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ : ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ: ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು 70% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. 25% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೀವು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.