Karavali Controversy: 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಡೈನಾಮಿಕ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Karavali Trailer: ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಕಿರಿಕ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
Prajwal Devaraj: ಜುಲೈ 24 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿರುವ "ಕರಾವಳಿ" ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು (ಜುಲೈ 7) ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ (Karavali Trailer) ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ (Prajwal Devaraj Dubbing) ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಕಿರಿಕ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ನಡುವೆಯೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಕರವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಕಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಗೈರು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿವಾದ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ, "ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದವಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು "ನನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.