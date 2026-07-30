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ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ನಟ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:09 PM IST

Actor Yash Remuneration for Ravana Character: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್‌ (Ramayana Trailer) ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಹೆಮ್ಮಯ ನಟ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.   

ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ2/5

ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ

ಅಂದಹಾಗೆ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿರುವ ನಟ ಯಶ್‌ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿತೇಶದದ ತಿವಾರಿ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಶ್‌ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹200 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

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ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್.. ಆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ, ಅವರ ಭೀಕರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ ಇಡೀ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ.   

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ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಶ್‌ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಾಕಿಬಾಯ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

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ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ
ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಳ

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