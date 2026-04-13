ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಇಂದು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಇಂದು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
1997ರಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ನಗರದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಫೈನರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ? 'ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ?'. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ರಿಫೈನರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರುಮಯವಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಘಟಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಇಂದು ಆ ಭೂಮಿ "ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಲಖಿಬಾಗ್ ಅಮ್ರಾಯಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 600 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ 1.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿವೆ.ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೆರಿಕದ 'ಟಾಮಿ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್' ವರೆಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ ಮಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 600 ಟನ್ ಮಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.