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Monsoon Hair Care Tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:10 PM IST

Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

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Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

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ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.   

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.  

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು? ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಜ್ಞೆ ಶಹನಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೊಳಕು ನೀರು ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಟವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ.   

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ಆದಷ್ಟು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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