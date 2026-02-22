T20 World Cup; ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ?.. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ!

T20 World Cup 2026: ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲಲ್ಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದುಗೊಂಡ 1 ಅಂಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೆ ಕೇವಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಆಗ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ತವರಿಗೆ ತೆರಳಲು ನೇರ ವಿಮಾನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯಿತು.
ಇನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಕ್ಕಾ. ಆದರೆ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಬಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಪಾಕ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತುಸು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು.