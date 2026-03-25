ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು 460 ಕೋಟಿ ರೂ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!

How Shane Warne’s Family earn 460 Crore: ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹9.35 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15,300 ಕೋಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ, ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು US$1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹15,300 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹9.35 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದರು. ವಾರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 0.75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಾರ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 3 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 460 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ 55 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 57 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2008 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2011 ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಋತು ಐಪಿಎಲ್ 2008 ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.