Aadhaar address change : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ.. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ನೀವು UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ uidai.gov.in ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುಐಡಿಎಐ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಯುಆರ್ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೀ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪಿವಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.