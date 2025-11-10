ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

gold purity: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಸವಕಳಿಗೊಳಗಾಗುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ
gold purity: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಸವಕಳಿಗೊಳಗಾಗುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಈ ಮೋಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಒಲವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸವಕಳಿ ಎಂದರೆ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ನಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಗಡಸುತನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯು ಈ ಲೋಹಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 9 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, 9 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 9 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ನೀವು ನೀಡಿದ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ನೀಡಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.