ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬೇಕಾ..! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ.. ನಂಬರ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Aadhaar Card download : ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ ಬೇಕಾದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒರಿಜಿನಲ್‌ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್‌ ಇರಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೌದು.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು MyGov ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 9013151515 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು PDF ಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

91-9013151515 ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಥವಾ ನಮಸ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ WhatsApp ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Aadhaar Download free Aadhaar download Aadhaar card Aadhaar Card download Aadhaar download WhatsApp

