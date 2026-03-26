Instagram ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ನಟಿ..! ಕೇವಲ 200 ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು

Instagram earnings tips : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹290 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2,400 ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ನಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Insta ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರದ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ 2007 ರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಚಿರುತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅಭಿನಯದ "ಕ್ರೂಕ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹35-40 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಮಿಲಿಯನ್). ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದಲೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಅವರು 2014 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಯೇಷಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಭಿನಯದ "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.