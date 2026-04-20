ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Chemical Ripened Banana: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ B6, ವಿಟಮಿನ್ C, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣಾದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ...
ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 'ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್' ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಳಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಪ್ರಕಾರ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಇಡೀ ಹಣ್ಣು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತುದಿಗಳು (ಕಾಂಡ, ಬುಡ) ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು: ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡ: ಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಕಾಂಡವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ, ಅದು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಹಣ್ಣು ಹೊರಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳು: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ FSSAI ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ: ಇದರ ಬದಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟದ 'ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್‌' ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅಳುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ RR ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!