ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಮೆಯು ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.IRCTC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ವಿಮೆಯು ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  

ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಿಮಾ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ದೃಢೀಕೃತ ಅಥವಾ RAC ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 45 ಪೈಸೆ (ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಾಮಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು 333 ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹27.22 ಕೋಟಿ ವಿತರಿಸಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಳಿತಪ್ಪುವಿಕೆಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣ -₹10 ಲಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಒಟ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ- ₹10 ಲಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ- ₹7.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ವೆಚ್ಚ- ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮೃತರ ಅವಶೇಷಗಳ ಸಾಗಣೆ-₹10,000

ಈ ವಿಮೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ,IRCTC ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ: ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪಾಲಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿಮಾದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. IRCTC ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ.ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮಾದಾರರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

