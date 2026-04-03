glowing skin just seven days: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಸೀರಮ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಚರ್ಮ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 11ರ ನಡುವೆ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚರ್ಮ ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೇವರಿನ ಜೊತೆ ಧೂಳು ಅಂಟಿಬಿಟ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಮ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚರ್ಮ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಪ್, ಸಲಾಡ್, ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಎನಿಸಿದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.