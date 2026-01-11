ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಈ ವಸ್ತು ಸಾಕು! ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..

get rid from cockroach: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್, ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಸಿಂಕ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
