Cockroaches In Fridge: ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆಹಾರಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ, ಈ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರಗಳಿಂದ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಬೇ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆ, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇಡಿ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಕ್ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಜಿರಳೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ: ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳು, ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೇಸಿನ್ ಮೂಲಕ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ಬೇವು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಬಳಸಿ: ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುತ್ತಲೂ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)