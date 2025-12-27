ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತವೆ.!

Lipomas cure tips : ಲಿಪೊಮಾ.. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್.. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿವೆಯೇ? ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು... ಬನ್ನಿ ಆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು..? ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಿಪೊಮಾ ಕರಗಿಸಲು, ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ: ಈ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಲರ್ಜಿ-ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ : ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಿಪೊಮಾ ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಉಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿ. ನಂತರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮೇಲಿನ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತವೆ.