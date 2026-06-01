ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆ ದೂರವಾಗುವುದು!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 01, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:44 PM IST

home remedies for yellow teeth: ನಗು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.  

ಹಳದಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.

ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್‌ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹಲ್ಲುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಬಳಸಿ.  

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು. 20 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ ಇದ್ದು, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ರಬ್‌ ಆಗಿ ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 -3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.  

