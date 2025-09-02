ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳ ಭಯವೇ ಇರಲ್ಲ..!

Health tips : ಈ ಗಿಡವು ಫಲ ನೀಡಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದರ ಸಸಿ ನೆಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ, ಆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ..
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಥಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸ್ಥಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ನೆಡಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ: ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ನೀವು 7:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಯವ, ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ, ಹಸುವಿನ ಪುಡಿ, ಬೇವಿನ ತಿರುಳು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಸಿ ಆಯ್ಕೆ: ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಯನ್ನು ತಂದು ನೆಡಬಹುದು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಈ ಬೀಜಗಳು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಫಲ ನೀಡಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟರೆ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡೆಸಲು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ನಿಯಮಿತ ಆರೈಕೆ : ಸಸಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
