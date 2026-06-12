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Rice Storage Tricks: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:06 PM IST

Weevil Insects In Rice: ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುವ ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೀಟ, ಹುಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.‌

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Rice Storage Tips: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ, ನಗರಗಳಾಗಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್‌ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಂತೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತೀ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುವ ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೀಟ, ಹುಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.‌

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 15-20 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡ್ರಮ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ, ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳ ಕಹಿ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳ ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಒಣಗಿದ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡಾ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN) ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅದರ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕೀಟ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಲವಂಗವೂ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲವಂಗವು ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ, ನೀರು ಬೀಳದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಬೇಕು. 

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ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಲಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ಆಗಾಗ ತೆರೆದು ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳೂ, ತೇವಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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