  • EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!

EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!

EPFO Aadhaar Link: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.   

ಅನೇಕ ಜನರು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ..   

ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.   

ಮೊದಲು, EPFO ​​ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು KYC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಆಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ತಪ್ಪಾದ ವಿವರಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'Modification of basic details' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.    

