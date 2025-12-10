ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

Gold Making Methods : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುಬಹುದು.. ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪರಮಾಣು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಿಸ್ಮತ್, ಸೀಸ ಅಥವಾ ಪಾದರಸದಂತಹ ಭಾರವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಣ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. 1980 ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ALICE ಪ್ರಯೋಗದವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು (ಒಂದು ಗ್ರಾಂನ 12 ನೇ ಭಾಗ). ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಮ್ಮಿಳನ ಅಥವಾ ವಿದಳನದ ಮೂಲಕ ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪಾದರಸದ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನ 197 ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಘಟನೆ: 2025 ರ CERN ಪ್ರಯೋಗವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೀಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ-ಬಾಹ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೀಸ-208 ರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಚಿನ್ನ-203 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 89,000 ಚಿನ್ನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 29 ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೈಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರ-ಸತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಧಾತುರೂಪದ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಚಿನ್ನದ ನೋಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಲ್ಯಾಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಳನದಂತಹ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು..