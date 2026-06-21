yoga: ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
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ಆನಂದ ಬಾಲಾಸನ
ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ,ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನಿ.ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಸುಪ್ತ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ
ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಅರ್ಧ ಭವನಮುಕ್ತಾಸನ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ; ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಆಸನವು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಬಾಲಾಸನ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿ.
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ಭವನಮುಕ್ತಾಸನ
ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.