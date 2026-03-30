ಈ ಸರಳ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ..! ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ

LPG gas save tips : ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಗಳಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ 'ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ' ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.  

ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತಲೂ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತಿಡಿ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಾಗ, ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಯಾವ ಭಾಗ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

ಲೋಹದ ಚಮಚ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದ ಮಂದವಾಗಿ (Dull sound) ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದಂತೆ (Hollow sound) ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಸದಾ 'ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್'ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಬರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವಿದ್ದರೆ ಉರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಗಡಿಬಿಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

