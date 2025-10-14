ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ 7.1% ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಎರಡು ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ: ಖಾತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಾಕಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಾಕಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಉಳಿತಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.2016 ರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದ ಸಣ್ಣ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ PPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 25% ವರೆಗೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಾಲವನ್ನು 36 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡದೆಯೇ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.