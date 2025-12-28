English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಉದ್ದ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.!

Hair care tips : ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಇಂದು, ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. ಈ ನೀರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ, ಕೂದಲು ಹಾನಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು..

ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದ್ದು ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. 

ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

