ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!

Early wake up tips : ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಏಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ತಾನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ..
ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಲು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ : ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಮರುದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೆದುಳು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಅನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಲಹೆಗಳು : ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳಬೇಕಾದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ತರುತ್ತದೆ..
ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ. ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇಗನೇ ನಿದ್ರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ, ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)