  PF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸರಳೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, UMANG ಅಪ್ ಅಥವಾ EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ unifiedportal-mem.epfindia.gov.in ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬಹುದು.ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ 100% ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಪಾಲು ಸೇರಿ) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ Universal Account Number (UAN) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, KYC (ಆಧಾರ, PAN, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ-ಕೆವೈಸಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 31 (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಬಳಸಿ. ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ, ಕಾರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು (IFSC ಸಹ) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ OTP ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಅನುಮೋದನೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿ 'Track Claim Status' ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ 100% (ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಪಾಲು ಸೇರಿ) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಿದ್ದರೂ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ EPFO, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

CBT ಸಭೆಯು 'ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ' ಹಸಿರು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ CBT ಸದಸ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

