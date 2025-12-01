ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO)ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, EPFO ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ವರ್ಷಗಳನ್ನು (ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
58 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ಈ ಉಳಿತಾಯಗಳು ನೌಕರರ ಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಂಬಿಕೆ.