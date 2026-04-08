ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಸಂಚಲನ! ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಈಗ ಇಂದಿನ ದರದತ್ತ..

Gold Price Update: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತೈಲ ದರಗಳತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 1.6% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $4,780 ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ದರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ 2.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $21 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ದರಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $116 ರಿಂದ $91 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು,ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಖಚಿತ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.