12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ..!

Huge decline in Gold prices: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ ಔನ್ಸ್ ಗೆ ಶೇ.6.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 4,082.03 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್ ಗೆ ಶೇ.8.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 47.89 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾಸವಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ ಔನ್ಸ್ ಗೆ ಶೇ.6.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 4,082.03 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್ ಗೆ ಶೇ.8.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 47.89 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $48.265 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಸುಮಾರು 0.87% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4143 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.      

ಚಿನ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಾರಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು.  

    ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಈಗ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  

  ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಾಗತಿಕ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ. "ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೈಪರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕ್ರೇಗ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು.  

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್,ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.

